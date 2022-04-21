Нас посчитали. Сколько людей проживает сейчас в Новосибирской области?

Новосибирскстат сообщил, что на начало 2022 года в Новосибирской области проживает 2 780 300 человек. Это на 0,2% меньше, чем в 2021-м.

«Естественная убыль населения, установившаяся в области с 2017 года, в 2021 году достигла 18,9 тысяч человек (в 2020 году – 14 тысяч человек)», – сказано в сообщении ведомства.

При этом миграционный прирост за год увеличился почти на 12 тысяч человек. По информации Новосибирскстата, мигранты компенсировал потерю населения только на 71%.

В городах нашего региона проживает 2,2 миллиона человек, в сельской местности – 573 тысячи человек.

В Новосибирске живет 1,6 миллиона человек. По сравнению с началом прошлого года численность населения сибирской столицы выросла на 1,2 тысячи человек.