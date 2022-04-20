Губернатор Новосибирской области раскритиковал работу мэрии

Губернатор региона Андрей Травников в время эфира на телеканале ОТС 20 апреля заявил, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть «каждый год находит какие-то трудности». «Ему постоянно что-то мешает. И уже настолько давно, что хочется пошутить и сказать, что, наверное, поздно к балетмейстеру обращаться, надо иди к другому специалисту. На самом деле уже не смешно», — выразил свое мнение губернатор.

В частности, городские власти постоянно находят отговорки на претензии о ситуации с загрязнением воздуха. Глава области считает, что проблему можно решить качественной уборкой.

Андрей Травников призвал мэрию перестать видеть во всем происходящем политическую подоплеку, а также устраивать «голосования за животных» и вместо этого заняться своими обязанностями. Губернатор скептически отнесся к заявлению Анатолия Локтя о том, что причиной запыленности Новосибирска является строительство четвертого моста. Глава региона подчеркнул, что стройка не настолько глобальна, чтобы влиять на территорию целого города.

Фото: архивы пресс-служб