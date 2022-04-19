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Новосибирцы рассказали, что раздражает их в коллегах по работе

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Выяснилось, что лишь 25% не испытывают раздражения к сослуживцам.

Сервис SuperJob сообщает, что три четверти новосибирцев раздражают их коллеги по офису. При этом выяснилось, что больше всего в сослуживцах раздражают пустые разговоры. В этом признался каждый десятый участник проведенного SuperJob опроса.

Каждого одиннадцатого (9%) бесит курение сослуживцев. По 7% опрошенных признаются, что негативные эмоции у них вызывают лень и халатность в работе. Чаепития и прием пищи на рабочем месте не нравятся 4% новосибирцев. По 3% сообщили, что их раздражает хамство, громкая речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность коллег.

Перекладывание работы на других, безответственность и отсутствие дисциплины назвали главными раздражающими привычками сослуживцев по 2% респондентов.

Выяснилось, что лишь 25% опрошенных ничего в коллегах не раздражает.

Отметим, что среди работающих на дистанте доля тех, кого ничего не раздражает в коллегах, больше — 46%.

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