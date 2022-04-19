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Новосибирцы требуют освободить город от пыли

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Соответствующую петицию подписали уже больше 10 тысяч человек.

Запущенная на платформе Change.org петиция против пыли привлекла большое внимание со стороны горожан. Всего через четыре дня с момента публикации ее подписали более 10 тысяч человек.

«Когда эта петиция соберет 15 000 подписей, она, вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!» — говорится на сайте.

«Я выхожу на прогулку с детьми и сама начинаю кашлять, а мои дети вообще не могут избавиться от аллергии. Я вынуждена давать им различные препараты (по совету участкового педиатра, которая тоже жаловалась на пыль и огромное количество детей с аллергией)», — написала жительница Новосибирска, запустившая петицию.

Она подчеркнула, что город нужно «помыть, как это делали раньше» и выразила надежду, что петиция «поможет очистить город от грязи и пыли».

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