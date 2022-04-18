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Уже два месяца в Новосибирской области снижается статистика заражений коронавирусом

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О позитивной динамике сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю в нашем регионе снизилась на 17% и составила 1 176 случаев. Об этом на оперативном совещании 18 апреля заявил глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

«Следует отметить, что снижение заболеваемости коронавиурсом мы видим восемь недель», — сказал Александров Щербатов.

По данным новосибирского оперштаба, всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 новых случаев заражения ковидом. Выздоровели 288 человек, скончались восемь пациентов.

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