18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Новосибирск назван одним из самых тревожных российских городов

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Столица Сибири заняла четвертую строчку рейтинга, уступив бронзу Москве.

Сибирский мегаполис занял четвертое место в списке городов России по уровню тревоги населения. Такие данные приводят авторы исследования, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» совместно с hh.ru.

По результатам опроса, в последние месяцы все больше жителей нашей страны пользуются услугами психологов. С февраля по март число обращений к специалистам увеличилось на 23%. Для сравнения: в аналогичный период 2021-го рост составлял 3%.

Чаще других на тревожность жалуются жители Нижнего Новгорода (90%). Серебро топа — у Казани (73%), на третьем месте — Москва (72%).

Новосибирск и Петербург разделили четвертую строчку рейтинга. В каждом из городов 71% респондентов заявил о состояние стресса. Замыкает пятерку Самара (69%).

В целом среди опрошенных россиян 21% уже посещает психолога. В основном это люди в возрасте 22–28 лет (24%), 14–22 лет (23%).

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: