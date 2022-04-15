Новосибирск назван одним из самых тревожных российских городов

Сибирский мегаполис занял четвертое место в списке городов России по уровню тревоги населения. Такие данные приводят авторы исследования, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» совместно с hh.ru.

По результатам опроса, в последние месяцы все больше жителей нашей страны пользуются услугами психологов. С февраля по март число обращений к специалистам увеличилось на 23%. Для сравнения: в аналогичный период 2021-го рост составлял 3%.

Чаще других на тревожность жалуются жители Нижнего Новгорода (90%). Серебро топа — у Казани (73%), на третьем месте — Москва (72%).

Новосибирск и Петербург разделили четвертую строчку рейтинга. В каждом из городов 71% респондентов заявил о состояние стресса. Замыкает пятерку Самара (69%).

В целом среди опрошенных россиян 21% уже посещает психолога. В основном это люди в возрасте 22–28 лет (24%), 14–22 лет (23%).