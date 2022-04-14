Рыбалка отменяется. В Новосибирской области введут временный запрет на ловлю рыбы

Ограничения для рыболовов вводятся в нашем регионе с 20 апреля. За нарушение правил могут оштрафовать и конфисковать плавсредства и орудия лова. Информация об ограничительных мерах появилась на сайте Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

С 20 апреля до 20 мая будет запрещена рыбалка на участке реки Обь от плотины Новосибирской ГЭС вниз по течению до границы с Томской областью, включая все притоки, рукава, ссоры, протоки и полойные озера. Также с 20 апреля по 15 июня аналогичный запрет будет действовать на участках водоемов вблизи населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара, Вятский Камешек, а также на участке реки Обь от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни М. Кривощёково.

Таким образом, всего запрет продлится почти два месяца. В эти сроки рыбакам запрещается использовать маломерные и прогулочные судна на водных объектах. В сутки на одного человек можно выловить не более 10 килограммов рыбы.

«Ввиду нереста рыбы в большинстве водоёмов Новосибирской области Правилами рыболовства установлены ограничения на её вылов, но это не полный запрет, т.е. большая часть водоемов все-таки будет открыта, но исключительно на разрешенные снасти — донная или поплавочная удочка, спиннинг, фидер с общим количеством крючков не более двух на одного рыбака с берега водоема. — рассказал начальник Новосибирского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Николай Костюков. — На участке реки Обь от 500-метровой зоны Новосибирской ГЭС до устья подходного канала разрешено рыбачить только донной или поплавочной удочкой с общим количеством крючков не более двух на одного рыбака с берега водоема».

Нарушение запрета без учета нанесенного ущерба карается штрафом от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов или без таковой.

Если же был выявлен факт причинения крупного ущерба или применение запрещенных орудий лова (сетных орудий лова из лески «мононити», взрывчатых, отравляющих, колющих, электротока и прочих), нарушителю будет грозить уголовная ответственность.