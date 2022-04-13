Девушка-космонавт из Новосибирска готовится к полету на МКС

В декабре 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Анна Кикина полетит на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска осенью 2022 года в составе экипажа американского коммерческого корабля.

Рогозин подтвердил эти планы, уточнив, что Анна Кикина уже улетела в США для того, чтобы войти в команду корабля Crew Dragon.

«Как минимум до 2024 года мы работаем штатно по всем нашим планам. Они не меняются. Перекрестные полеты добавляют больше уверенности в безопасности станции: мы понимаем технологию управления американским кораблем, американцы знают технологию управления нашим. В принципе, это направление сотрудничества полезное. Зачем отказываться от того, что полезно? Анна Кикина улетела в Хьюстон (США) знакомиться с устройством модулей американского сегмента МКС и кораблем Crew Dragon, в экипаж которого она может войти, — сообщил Рогозин в интервью «РГ». — С нашей стороны мы ничего не рушим и предварительные договоренности держим, хотя продолжаем ожидать решения правительства о реализации программы перекрестных полетов».

Отметим, что Анна Кикина — единственная на данный момент российская женщина-космонавт, которая может войти в состав экипажа Crew Dragon

Фото: архивы пресс-служб