Число вакансий в Новосибирской области снизилось на 16%

На 16% сократилось количество вакансий в марте в Новосибирской области, сообщает пресс-служба hh.ru.

Значительнее всего сократилось число вакансий в сфере страхования (на 45%), банковских услуг и HR (32%), медиа (27%), в автобизнесе и маркетинге (на 26% и 23% соответственно). Не изменился объем предложений о работе в сфере добычи сырья.

Активность соискателей в марте при этом увеличилась на 11%. Отметим, что это максимум в 2022 году.

Конкуренция за рабочие места в области составляет 4,5 резюме на вакансию. В феврале этот показатель был равен 3,3 резюме на вакансию.