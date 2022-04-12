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В 2022 году больше 41 тысячи новосибирских семей получили детские выплаты по нацпроекту «Демография»

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О реализации мер поддержки рассказали в региональном министерстве труда и соцразвития.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области отчитались о предоставлении в 2022 году семьям с детьми четырех мер поддержки, входящих в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Как отметили в ведомстве, с начала текущего года более 41 тысяч семей с детьми стали получателями мер социальной поддержки по нацпроекту «Демография»: денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, пособия в размере прожиточного минимума для детей, областного семейного капитала и единовременной помощи при рождении ребенка в молодой семье.

Размер первых двух мер поддержки равен сумме прожиточного минимума для детей – 13 238 рублей. Многодетные семьи, получившие сертификат на областной семейный капитал, могут выбрать одно из направлений и направить на свои нужды 116 648,61 рублей. При рождении ребенка в молодой семье действует трехступенчатая поддержка: пособие в 6000 рублей на первого ребенка, 12 000 рублей на второго ребенка, 18 000 рублей на третьего и последующих детей.

Минтрудом России представлен на общественное обсуждение проект постановления, предлагающий упростить назначение детских выплат для безработных граждан. В частности, при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предлагается не учитывать прошлые трудовые доходы родителя, который потерял работу после 1 марта и зарегистрировался в центре занятости, при расчете нуждаемости. Это решение позволит оперативно реагировать на изменение материального положения семей с детьми. При применении такого правила выплата будет назначаться сроком на 6 месяцев, по истечении которых родитель сможет обратиться за пособием вновь. Такой подход будет действовать до конца текущего года.

Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области мерах поддержки семей с детьми размещена на официальном сайте министерства. Получить консультацию можно также по телефону горячей линии – 8-800-100-00-82.

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