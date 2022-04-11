68 семей из ЛДНР прибыли в Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил, что в наш город прибыли 68 семей беженцев с Донбасса.

Глава города рассказал, что все семьи разместились у родственников. Кроме взрослых, среди прибывших — 17 детей.

«Всем предоставлены места в детских учебных заведениях. Одной семье — неполной семье — негде им было расположиться, предоставлена квартира в Октябрьском районе», — отметил Анатолий Локоть.