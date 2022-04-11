Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева покинула свой пост

Глава регионального минкульта Наталья Ярославцева покидает пост, она вернется в сферу образования. Об этом на оперативном совещании в облправительстве 11 апреля сообщил губернатор Андрей Травников.



«Почти два года назад я попросил Наталю Васильевну Ярославцеву вернуться в сферу культуры, возглавить министерство. Высказываю слова благодарности Наталье Васильевне, что она тогда на это согласилась, хотя потом мы увидели, что эти два года для сферы были самые тяжелые, пандемийные, — подчеркнул глава региона. — Несмотря на все сложности и ограничения, которые неожиданно возникли, Наталья Васильевна сделала многое для развития отрасли. На днях мы приняли совместное решение, что её вахта на культурном фронте заканчивается, мы как раз договаривались на два года. Наталья Васильевна возвращается на своё прежнее место работы в сфере образования. Хочется ей пожелать дальнейших успехов и здоровья».



Наталья Ярославцева занимала пост министра культуры с 2010-го по 2013 год. Потом она возглавляла Новосибирский институт мониторинга и развития образования, но в июле 2020 года вновь вернулась на пост министра культуры.



Госпожа Ярославцева поблагодарила коллег и в отдельности губернатора за оказанную помощь и доверие. Исполняющим обязанности министра культуры назначен Юрий Зимняков.

Фото: Валентин Копалов