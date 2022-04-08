18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Новосибирск попал в число самых добрых российских городов

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Рейтинг был составлен по числу объявлений о раздаче вещей даром.

Аналитики сервиса «Авито» назвали самые добрые города России — на первом месте оказалась Москва, сообщает «РГ». Эксперты проверили, пользователи из каких населенных пунктов чаще всего размещают объявления о раздаче вещей даром. На Москву пришлось 14% подобных объявлений — это самый высокий показатель по стране.

Серебро досталось Петербургу с показателем 5,6%. Замыкает тройку лидеров Краснодар — 2,4%. Кроме того, как отмечают исследователи, в список попали Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск.

Наиболее охотно пользователи сервиса делятся товарами из категории «Для дома и дачи» — растениями, товарами для ремонта и мебелью.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: