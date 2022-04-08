Новосибирск попал в число самых добрых российских городов

Аналитики сервиса «Авито» назвали самые добрые города России — на первом месте оказалась Москва, сообщает «РГ». Эксперты проверили, пользователи из каких населенных пунктов чаще всего размещают объявления о раздаче вещей даром. На Москву пришлось 14% подобных объявлений — это самый высокий показатель по стране.

Серебро досталось Петербургу с показателем 5,6%. Замыкает тройку лидеров Краснодар — 2,4%. Кроме того, как отмечают исследователи, в список попали Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск.

Наиболее охотно пользователи сервиса делятся товарами из категории «Для дома и дачи» — растениями, товарами для ремонта и мебелью.