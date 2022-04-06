Две тысячи новосибирских студентов примут участие в Студвесне-2022

Концепцию фестиваля обсудили на пресс-конференции о XXVII «Российской студенческой весне».
Главной целью фестиваля является совершенствование системы поддержки студенческого творчества, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России. Подготовку фестиваля обсудили 5 апреля на пресс-конференции, посвященной проведению XXVII «Российской студенческой весны».
Как отметила заместитель министра – начальник управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области Мария Жафярова, в нашем регионе «Российская студенческая весна» проходит уже не первый год, и с каждым годом он набирает обороты.
«Данный фестиваль реализуется в рамках одноименного Всероссийского фестиваля, входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Мероприятие направлено на развитие творческого потенциала и профессионализма, одна из концепций которого говорит о том, что творчество – это и есть верхушка профессионализма. Творчество – это возможность дополнить яркими эмоциями свою основную деятельность. Поэтому оно подстегивает и учебную часть, поэтому мы за то чтобы молодые люди реализовывался во всех возможных плоскостях», – сказала госпожа Жафярова.
Директор Агентства поддержки молодежных инициатив Павел Бачанов отметил, что его как одного из организаторов радует то, что фестиваль объединяет молодых людей, становится более массовым.
«В этом году у нас принимает участие 53 образовательных организации – это на порядок выше, чем в прошлом году, и почти 600 номеров соревнуется в направлениях нашего фестиваля», – рассказал Павел Бачанов.
Также в пресс-конференции приняли участие председатель Российского союза молодежи Новосибирской области Евгений Мироненко, студент Новосибирского государственного технического университета, лауреат III степени XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Нижнем Новгороде в 2021 году Илья Орлов. Спикеры отметили, что участие в конкурсах фестиваля дает стимул и для учебы, и для раскрытия своего творческого потенциала.
Гала-концерт регионального фестиваля состоится 21 апреля, на нем будут представлены лучшие творческие номера, объявлены победители и призеры регионального этапа. Также будут названы абсолютные победители фестиваля, обладатели переходящего кубка в 2022 году.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)