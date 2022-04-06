Две тысячи новосибирских студентов примут участие в Студвесне-2022

Директор Агентства поддержки молодежных инициатив Павел Бачанов отметил, что его как одного из организаторов радует то, что фестиваль объединяет молодых людей, становится более массовым.



«В этом году у нас принимает участие 53 образовательных организации – это на порядок выше, чем в прошлом году, и почти 600 номеров соревнуется в направлениях нашего фестиваля», – рассказал Павел Бачанов.



Также в пресс-конференции приняли участие председатель Российского союза молодежи Новосибирской области Евгений Мироненко, студент Новосибирского государственного технического университета, лауреат III степени XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Нижнем Новгороде в 2021 году Илья Орлов. Спикеры отметили, что участие в конкурсах фестиваля дает стимул и для учебы, и для раскрытия своего творческого потенциала.



Гала-концерт регионального фестиваля состоится 21 апреля, на нем будут представлены лучшие творческие номера, объявлены победители и призеры регионального этапа. Также будут названы абсолютные победители фестиваля, обладатели переходящего кубка в 2022 году.



Фото: архивы пресс-служб