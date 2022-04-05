11 апреля благотворительный фонд «Солнечный город» проведет акцию «День Заботы». Это уникальный день, когда тысячи неравнодушных людей, известные блогеры и звезды объединяются, чтобы помочь ребятам из детских домов.

В детских домах России около 30 000 подростков. Для каждого из них жизнь в учреждении — это страх, неопределенность, потеря связи с родственниками и друзьями. В детском доме все решения о настоящем и будущем детей принимают взрослые, а жизнь проходит по распорядку дня и с бесконечным чувством одиночества.