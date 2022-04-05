Это день, когда тысячи неравнодушных людей объединяются, чтобы помочь ребятам из детских домов.
11 апреля благотворительный фонд «Солнечный город» проведет акцию «День Заботы». Это уникальный день, когда тысячи неравнодушных людей, известные блогеры и звезды объединяются, чтобы помочь ребятам из детских домов.
В детских домах России около 30 000 подростков. Для каждого из них жизнь в учреждении — это страх, неопределенность, потеря связи с родственниками и друзьями. В детском доме все решения о настоящем и будущем детей принимают взрослые, а жизнь проходит по распорядку дня и с бесконечным чувством одиночества.
Самый эффективный и почти единственный способ помочь им — проект «Наставничество». Наставник - близкий взрослый, которому можно доверять, он помогает ребенку адаптироваться к новым условиях жизни и не остаться наедине со своими недетскими проблемами.
Во время дня заботы фонд «Солнечный город» организует сбор на поддержку проекта «Наставничество», который сегодня реализуется уже в 20 регионах нашей страны. В Новосибирске проект реализуется с 2014 года, в городе создано уже 139 пар наставник-подопечный.
Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.
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