Новосибирским детям-сиротам вручили жилищные сертификаты

В Новосибирске реализацией областной программы выдачи социальных сертификатов на жилье, утвержденной Министерством труда и социального развития региона, занимается департамент по социальной политике мэрии Новосибирска.

На вопросы получателей социальной выплаты в рамках церемонии вручения ответили заместитель начальника департамента по социальной политике — начальник управления по демографической политике мэрии города Новосибирска Александр Лаухин, заместитель начальника департамента по социальной политике Елена Сологуб, начальник управления по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии города Новосибирска Ирина Аникина, а также представители банков и агентств недвижимости города.

«Введенная департаментом по социальной политике практика сопровождения получателей жилищного сертификата позволяет получателям по-настоящему эффективно использовать эту меру поддержки, — сообщил господин Лаухин. — Специалисты департамента комплексно, информационно и консультационно поддерживают получателя сертификата от момента получения выплаты до момента заключения квартирной сделки. Это гарантирует получателям безопасность и уверенность в успехе».

В этом году сумма социальной выплаты по жилищному сертификату составила 1 780 284 рубля, что на 186 351 рубль больше по сравнению с 2021-м. Изменения в объеме выплаты регламентируются Законом Новосибирской области от 14 июля 2021 года N 91-ОЗ «О социальной выплате на приобретение жилого помещения».

Вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно задать специалистам отдела обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска по телефону 227-42-05.