Программа детского туристического кешбэка стартовала в Новосибирской области

В Новосибирской области стартует программа детского туристического кешбэка, по которой производится возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря. С 31 марта родители могут приобрести путевки по акции.

О реализации программы в регионе в ходе брифинга 31 марта рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

«Сегодня начались продажи путевок в детские лагеря по акции. Условия программы, которая впервые реализовывалась в 2021 году, не изменились. Туристская услуга в 2022 году будет предоставляться с 1 мая по 30 сентября включительно. Приобрести путевки родители смогут в период с 31 марта по 31 августа текущего года. Участниками программы кешбэка стали 57 детских оздоровительных лагерей Новосибирской области», – отметила замминистра.

Для оплаты детской путевки необходимо использовать карту «Мир», на которую в течение пяти рабочих дней придет возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей.

Ограничений по возрасту детей нет. В рамках программы ребенок может отправиться на любое количество смен. С каждой транзакции по банковской карте за детские путевки будет начислен кешбэк. Семьи с несколькими детьми могут вернуть половину стоимости также с каждой купленной путевки. Если есть сертификат на льготы для детского отдыха, можно получить возврат от той суммы, которая оплачена своими деньгами.

Ольга Потапова сообщила, что компенсации предусмотрены за путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), в том числе в детских лагерях палаточного типа. Детские лагеря могут быть расположены в любом регионе России. Не распространяется кешбэк на лагеря дневного пребывания, походы, экспедиции, экскурсионные поездки.

Актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов по продаже путевок в детские лагеря опубликован на сайте Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».

Получить консультацию по вопросам организации детского отдыха можно у специалистов министерства труда и социального развития Новосибирской области по телефонам: (383) 238-78-96, 238-78-97 и 238-75-27.