День донора: студенты и преподаватели НГТУ НЭТИ сдали крови на 30% больше обычного

29 и 30 марта в НГТУ НЭТИ прошла традиционная весенняя донорская акция «Наш дар во имя жизни!»

Среди вузов города НГТУ НЭТИ возглавляет тройку лидеров по объемам сданной крови, в акции весной и осенью активно участвуют как студенты, так и преподаватели.

В марте 2022 года в донорской акции приняли участие 145 человек (61в первый день и 84 — во второй). 3% процента доноров составили преподавателей и 97% — студенты. Было собрано 66 литров крови, что на треть больше, чем на прошлой акции.