В Новосибирске зарегистрировали первый укус клеща

Первый случай укуса клеща зафиксировали в Новосибирске — пострадавшим оказался ребенок. «Со слов ребенка, в тот момент он гулял в районе своего дома. Родители сняли клеща, ребенку оказали медицинскую помощь», — сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Эксперт подчеркнула, что на данный момент случаи заболевания клещевым энцефалитом или подозрения на него не выявлены. Госпожа Самойлова также отметила, что первые случаи покусов часто связаны с меняющимися погодными условиями.

«Как правило, это происходит, когда люди выходят в окрестности своих домов или в лес, где сошел снег и есть проталины», — добавила Лада Самойлова.

В прошлом году первый укус клеща в нашем городе зарегистрировали в середине апреля.