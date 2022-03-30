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Новосибирцы наконец могут снять маски?

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Сегодня, 30 марта, на сайте регионального правительства опубликовано постановление, касающееся масочного режима.

В Новосибирской области постепенно снимают ковидные ограничения. Очередным шагом, который ждали многие жители региона, стала отмена обязательного масочного режима. Теперь он носит рекомендательный характер.

«Снимается запрет по допуску в помещения, на иную территорию и транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок», — сообщает правительство Новосибирской области. Соответствующее постановление от 30 марта опубликовано на сайте регионального правительства.

При этом масочный режим сохраняется для непосредственно взаимодействующих с гражданами работников в сфере медицины, общепита, торговли, общественного транспорта, а также сотрудников салонов красоты, спа, фитнес-центров и т.д.

«Данные решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, обязательный режим ношения масок может быть возвращен», — подчеркнул первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

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