В новосибирских школах и детских лагерях сняли ряд ковидных ограничений

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, которое отменяет часть санитарно-эпидемиологических требования для детских образовательных организаций.

Какие именно ограничения решили снять:

- за каждым классом больше не закрепляется определённый кабинет;

- в местах проведения аттестации не нужно будет соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, соответственно, не будет и зигзагообразной рассадки по человеку за партой;

- для посещения школы больше не требуется справка от врача после контакта ребёнка с больным коронавирусом (она нужна только если ученик переболел сам);

- отменили требование по корректировке расписания, целью которого было сокращение контактов между учениками. До этого решения уроки и перемены начинались в разное время;

- разрешили устраивать массовые мероприятия для детей и молодёжи на открытом воздухе;

- разрешили повысить количество детей в летних лагерях до ста процентов;

- отменили еженедельное тестирование на коронавирус персонала детских лагерей (однако перед сменами их тестировать по-прежнему будут)

- социальные организации для детей разрешили посещать людям, не связанным с деятельностью этих организаций. Условия: ношение медицинской маски, предоставление данных о вакцинации, перенесённом в течение полугода заболевании или наличии антител.

Отметим, что ряд ковидных ограничения по-прежнему в силе: проведение генеральных уборок перед открытием, проветривание, уборка с использованием дезинфицирующих средств, требования для персонала пищеблоков по ношению масок.