Новосибирские айтишники получат отсрочку от армии

Региональные власти ввели отсрочку от армии для программистов и других IT-специалистов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в ходе совещания в правительстве.

На отсрочку от призыва могут рассчитывать следующие категории специалистов: все сотрудники системно значимых IT-компаний; работники IT-компаний, имеющие профильное высшее образование и соответствующую специализацию; выпускники вузов в случае трудоустройства в течение года и сотрудники со стажем работы не менее десяти из двенадцати месяцев в IT-компании в течение года, прокомментировал глава ведомства.

Ранее министр отметил, что в IT-сфере Новосибирской области работают более 30 тысяч человек.