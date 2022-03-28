Туманность «Бриллиантовое кольцо» в объективе новосибирского астрофотографа Алексея Полякова

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел туманность «Бриллиантовое кольцо». Эта планетарная туманность находится на расстоянии почти в 2,5 тысячи световых лет от планеты Земля в созвездии Гидры.

«Лайфхак! Если вы романтик и хотите порадовать свою вторую половинку, но у вас нет денег на дорогие подарки, купите телескоп за миллион и снимите для нее планетарную туманность Abell33 Diamond ring (Бриллиантовое кольцо)», — написал новосибирец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».