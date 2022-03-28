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Туманность «Бриллиантовое кольцо» в объективе новосибирского астрофотографа Алексея Полякова

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«Бриллиантовое кольцо» расположено на расстоянии почти в 2,5 тысячи световых лет от нашей планеты.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел туманность «Бриллиантовое кольцо». Эта планетарная туманность находится на расстоянии почти в 2,5 тысячи световых лет от планеты Земля в созвездии Гидры.

«Лайфхак! Если вы романтик и хотите порадовать свою вторую половинку, но у вас нет денег на дорогие подарки, купите телескоп за миллион и снимите для нее планетарную туманность Abell33 Diamond ring (Бриллиантовое кольцо)», — написал новосибирец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Туманность Abell33 Diamond ring Алексею Полякову удалось сфотографировать за пару часов в отличие от западных коллег, которые тратят на это до 30 часов. Он считает, что ему повезло, ведь сейчас уже не самое удачное время для съемок туманности. Ее обычно фотографируют в январе-феврале. НГС пишет, что сделать удачные кадры новосибирцу удалось на телескоп системы «Ньютон».

Фото: Алексей Поляков

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