Туманность «Бриллиантовое кольцо» в объективе новосибирского астрофотографа Алексея Полякова

«Бриллиантовое кольцо» расположено на расстоянии почти в 2,5 тысячи световых лет от нашей планеты.
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел туманность «Бриллиантовое кольцо». Эта планетарная туманность находится на расстоянии почти в 2,5 тысячи световых лет от планеты Земля в созвездии Гидры.
«Лайфхак! Если вы романтик и хотите порадовать свою вторую половинку, но у вас нет денег на дорогие подарки, купите телескоп за миллион и снимите для нее планетарную туманность Abell33 Diamond ring (Бриллиантовое кольцо)», — написал новосибирец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Туманность Abell33 Diamond ring Алексею Полякову удалось сфотографировать за пару часов в отличие от западных коллег, которые тратят на это до 30 часов. Он считает, что ему повезло, ведь сейчас уже не самое удачное время для съемок туманности. Ее обычно фотографируют в январе-феврале. НГС пишет, что сделать удачные кадры новосибирцу удалось на телескоп системы «Ньютон».
Фото: Алексей Поляков
Комментарии (0)