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Три недели бесплатно: кому не придется платить за вход в Новосибирский зоопарк?

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Акция стартует сегодня, 28 марта, и продлится до 18 апреля.

В Новосибирском зоопарке объявлен бесплатный вход для пенсионеров: он будет действовать с 28 марта по 18 апреля. Пресс-служба зоопарка уточняет, что декада пожилого человека у них проходит дважды в год.

«А это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту, вход бесплатный! Женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет», — сказано в сообщении.

Отметим, что первый раз бесплатный вход для пенсионеров ввели в 2008 году, акция стала хорошей традицией и ежегодно проводится в стенах зоопарка весной и осенью.

Для участия в акции необходимо предъявить документ, подтверждающий право на получение услуги. Кроме того, пенсионерам бесплатно предоставят скандинавские палочки для прогулки по зоопарку.

Фото: архивы пресс-служб

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