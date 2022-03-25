Не только сахар: какие товары новосибирцы чаще всего закупают впрок?

26% новосибирцев, опасаясь роста цен и перебоев с поставками в санкционных реалиях, делают сейчас закупки впрок, сообщает SuperJob. При этом, согласно данным опроса, 74% жителей не покупали ничего «на будущее», не желая поддаваться панике.

Аналитики выяснили, что в основном закупаются люди старше 45 лет (29% опрошенных). Реже всего так поступают жители мегаполиса с доходом свыше 80 тысяч рублей (20% опрошенных).

Чаще всего участники опроса сообщали, что покупали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею — 48% опрошенных. Бытовой химией запаслись 14%, предметами личной гигиены — 15%, всеми привычными продуктами — 11%. Каждый десятый (11%) купил лекарства. 8% респондентов признались в том, что покупали впрок вообще все подряд. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

В основном все подряд скупали мужчины, женщины оказались избирательней, покупали бакалею, предметы гигиены, бытовую химию, товары для животных и лекарства.