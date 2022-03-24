Память о временах дефицита: Андрей Травников прокомментировал ажиотажный спрос на сахар в Новосибирской области

Глава региона области Андрей Травников объяснил ажиотажный спрос на сахар человеческой психологией. «Я запасы не делал. Но соглашусь, что эта память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие даже люди из отрасли на это ведутся. Вчера разговаривал с директором хорошего магазина. Он поделился, что сам подходит к полке с солью, и рука тянется взять две пачки», — отметил глава региона в эфире программы «Вести Новосибирск».

Губернатор вспомнил и о повышенном спросе на гречку и туалетную бумагу два года назад — в начале ковидной пандемии. Травников выразил надежду, что «этот период быстро закончится».

«Как только наши кладовки будут забиты сахаром и солью, эти продукты на полках появятся», — заключил губернатор и подчеркнул, что объемы продовольственных поставок только выросли и дефицита каких-либо продуктов не ожидается.