Память о временах дефицита: Андрей Травников прокомментировал ажиотажный спрос на сахар в Новосибирской области

При этом губернатор сообщил, что сам продуктовых запасов не делает.
Глава региона области Андрей Травников объяснил ажиотажный спрос на сахар человеческой психологией. «Я запасы не делал. Но соглашусь, что эта память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие даже люди из отрасли на это ведутся. Вчера разговаривал с директором хорошего магазина. Он поделился, что сам подходит к полке с солью, и рука тянется взять две пачки», — отметил глава региона в эфире программы «Вести Новосибирск».
Губернатор вспомнил и о повышенном спросе на гречку и туалетную бумагу два года назад — в начале ковидной пандемии. Травников выразил надежду, что «этот период быстро закончится».
«Как только наши кладовки будут забиты сахаром и солью, эти продукты на полках появятся», — заключил губернатор и подчеркнул, что объемы продовольственных поставок только выросли и дефицита каких-либо продуктов не ожидается.
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