24 марта в нашем городе проведут выездную акцию, в рамках которой новосибирцы смогут пройти бесплатную диагностику туберкулеза.

«Жители Новосибирска во Всемирный день борьбы с туберкулезом могут стать участниками бесплатной акции, направленной на борьбу с этой болезнью. Мероприятие проведут в формате специальной выездной бригады в передвижных медицинских комплексах, оснащенных флюорографами», — сообщили в пресс-службе новосибирской правительства области.

Передвижные комплексы будут работать с 10:00 до 19:00 возле торговых центров «Сан Сити» (пл. Карла Маркса, 7) и «Ройял Парк» (Красный проспект, 101).