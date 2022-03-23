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Новосибирцы смогут пройти бесплатную диагностику туберкулеза

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24 марта возле торговых центров будут работать передвижные медицинские комплексы с флюорографами.

24 марта в нашем городе проведут выездную акцию, в рамках которой новосибирцы смогут пройти бесплатную диагностику туберкулеза.

«Жители Новосибирска во Всемирный день борьбы с туберкулезом могут стать участниками бесплатной акции, направленной на борьбу с этой болезнью. Мероприятие проведут в формате специальной выездной бригады в передвижных медицинских комплексах, оснащенных флюорографами», — сообщили в пресс-службе новосибирской правительства области.

Передвижные комплексы будут работать с 10:00 до 19:00 возле торговых центров «Сан Сити» (пл. Карла Маркса, 7) и «Ройял Парк» (Красный проспект, 101).

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