18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Космическое путешествие: 55 арт-объектов новосибирского микроминиатюриста отправили на МКС

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В том числе в космос улетела эмблема экипажа экспедиции МКС-67, изображенная на срезе яблочной косточки.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин отправил на борт международной космической станции 55 своих работ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Автор отметил, что экипаж в составе выпускников университета имени Баумана Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова согласился взять в космос его микроминатюры.

«Космонавт, Герой России, Олег Артемьев любезно согласился взять с собой на МКС мои микроминиатюры. В двусторонней коробочке поместились 55 микроминиатюр. Более подробно о них я расскажу позже, а пока встречайте: эмблема экипажа экспедиции МКС-67 на срезе яблочной косточки», написал новосибирский левша. Он сообщил, что это уже третий полет его миниатюр на МКС.

Фото: Владимир Анискин

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: