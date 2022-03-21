Космическое путешествие: 55 арт-объектов новосибирского микроминиатюриста отправили на МКС

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин отправил на борт международной космической станции 55 своих работ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Автор отметил, что экипаж в составе выпускников университета имени Баумана Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова согласился взять в космос его микроминатюры.

«Космонавт, Герой России, Олег Артемьев любезно согласился взять с собой на МКС мои микроминиатюры. В двусторонней коробочке поместились 55 микроминиатюр. Более подробно о них я расскажу позже, а пока встречайте: эмблема экипажа экспедиции МКС-67 на срезе яблочной косточки», написал новосибирский левша. Он сообщил, что это уже третий полет его миниатюр на МКС.

Фото: Владимир Анискин