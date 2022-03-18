Загородный дом, творчество, отсутствие начальников — каким новосибирцы видят идеальный мир

Аналитики онлайн-университета Skypro провели нестандартный опрос и погрузили опрашиваемых в виртуальный мир равных зарплат. Исследование показало, что в идеальном мире каждый второй россиянин (58%) жил бы в загородном доме, а среди профессий преобладали бы технические (33%) и творческие (26%).

Результаты опроса показали, что если на любой работе платили бы одинаковую зарплату, почти треть новосибирцев (32%) хотела бы получать от 100 до 200 тысяч рублей. Лишь четвертой части опрошенных жителей Новосибирска (28%) необходимо было бы от 200 до 500 тысяч рублей, 17% респондентов мечтали бы зарабатывать более 500 тысяч рублей. В свою очередь 15% признались, что им было бы достаточно дохода от 50 до 100 тысяч рублей.