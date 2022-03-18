Загородный дом, творчество, отсутствие начальников — каким новосибирцы видят идеальный мир

В качестве желанной зарплаты большинство новосибирцев (32%) указали сумму от 100 до 200 тысяч рублей.
Аналитики онлайн-университета Skypro провели нестандартный опрос и погрузили опрашиваемых в виртуальный мир равных зарплат. Исследование показало, что в идеальном мире каждый второй россиянин (58%) жил бы в загородном доме, а среди профессий преобладали бы технические (33%) и творческие (26%).
Результаты опроса показали, что если на любой работе платили бы одинаковую зарплату, почти треть новосибирцев (32%) хотела бы получать от 100 до 200 тысяч рублей. Лишь четвертой части опрошенных жителей Новосибирска (28%) необходимо было бы от 200 до 500 тысяч рублей, 17% респондентов мечтали бы зарабатывать более 500 тысяч рублей. В свою очередь 15% признались, что им было бы достаточно дохода от 50 до 100 тысяч рублей.
Равные зарплаты за любую работу и покрытие базовых потребностей позволили бы россиянам сместить акцент на саморазвитие и хобби. Так, 20% респондентов начали бы заниматься спортом, 13% хотели бы заняться благотворительностью. Каждый четвертый опрошенный хотел бы потратить появившиеся денежные средства на жилую площадь, а каждый пятый на транспортное средство.
«13% респондентов признались, что потратили бы деньги на получение желаемого образования. Интересно, что 35% россиян при одинаковой стоимости образования выберут обучение ИТ-специальности. Респонденты хотят также изучать иностранные языки (17%), юриспруденцию (14%) и экономику (13%). Вероятнее всего, россияне хотели бы развиваться в ИТ-отрасли, поскольку могли бы создавать новые продукты. Интерес к сфере также связан с острой нехваткой кадров и, как следствие, повышенными зарплатами в ИТ», — сообщает карьерный консультант онлайн-университета Skypro Диана Дмитриева.
Примечательно, что жить в мире с равными зарплатами больше всего мечтают представители HoReCa, здравоохранения, юриспруденции и ритейла.
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