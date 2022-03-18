67% новосибирцев поддерживают отмену масочного режима

Масочный режим, действующий на территории нашей страны почти два года, отменен в ряде регионов России. Глава Новосибирской области Андрей Травников высказался в поддержку такого решения, но пока режим не сняли. Ожидается, что официально о его отмене будет объявлено в понедельник, 21 марта.

За отмену масочного режима, как показал опроса сервиса SuperJob, выступает большая часть новосибирцев — 67%. При этом 18% респондентов против такого решения, 15% опрошенных затруднились дать четкий ответ.

11% горожан сообщили, что будут продолжать носить маску в общественных местах после отмены масочного режима в регионе. 58% жителей сказали, что не будут этого делать. Каждый пятый новосибирец (19%) отметил, что будет носить маску лишь в некоторых общественных местах.