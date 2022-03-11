Новосибирцы смогут составить свою родословную благодаря новому архивному сервису

Завершаются работы по внедрению на портале «Мультимедийный архив Новосибирской области» новых сервиса и раздела, которые позволят жителям подавать запросы на изучение материалов по истории своего рода.

Начальник управления архивной службы Новосибирской области Константин Захаров рассказал о первых итогах работы интернет-портала и перспективах его развития. Он отметил, что в течение первого полугодия планируется завершить работу по внедрению на портале сервиса «Личный кабинет» и нового раздела «Сервис доступа к образам архивных документов». Данные обновления позволят подавать запросы в госархив Новосибирской области, направлять заявку на предоставление интересующих документов, изготовление их копий, просматривать скан-образы метрических книг и других материалов по изучению истории рода.

Господин Захаров напомнил, что на портале «Мультимедийный архив Новосибирской области» размещены оцифрованные документы, находящиеся на хранении государственного и муниципальных архивов региона, подшивки газет периода Великой Отечественной войны. В разделе «Тематические базы данных» представлена информация о награжденных в годы Великой Отечественной войны, а также эвакуированных в Новосибирскую область.

В разделе «Тематические выставки» размещены материалы, посвященные присвоению городу Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Кроме того, представленные материалы отражены в книге «Новосибирск – город трудовой доблести». С изданием все желающие могут ознакомиться в разделе «Электронная библиотека». В 2021 году силами сотрудников архивов региона было создано около 4 млн скан-образов, с начала работы по оцифровке – порядка 40 млн скан-образов. Темпы работы данного направления будут сохраняться и далее. С 1 января 2021 года количество просмотров страниц «Мультимедийного архива НСО» составило около 103 тысяч просмотров.