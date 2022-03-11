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Общество

Для новосибирцев устроят прямую линию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

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Также будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности населения.

В общественной приемной губернатора во вторник, 15 марта, с 10:00 до 12:00 будет проведена прямая телефонная линия по теме «О мерах поддержки малого и среднего бизнеса и обеспечении продовольственной безопасности населения Новосибирской области».

В «прямой телефонной линии» примут участие специалисты регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Свои вопросы новосибирцы могут задать по бесплатному телефону: 8-800-700-84-73.

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