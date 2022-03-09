Сколько женщин в Новосибирской области уже отметили свое столетие?

259 жительниц Новосибирской области отметили 100-летний юбилей. Такие данные привел Новосибирскстат, добавив, что в нашем регионе проживают более 78 тысяч женщин старше 80 лет.



Традиционно в области девочек рождается меньше, чем мальчиков. «Диспропорция полов начинается с 37-летнего возраста и дальше она постепенно увеличивается. Это объясняется разницей в продолжительности жизни: у женщин в Новосибирской области она составляет 75,4 года, что на 10,2 года больше, чем у мужчин (65,2)», – говорится в сообщении ведомства.



Средний возраст жительниц Новосибирской области — 42,3 года.