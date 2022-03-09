Новосибирцы перепродают плюшевых акул из IKEA по запредельным ценам

Новосибирцы начали массово продавать в интернете плюшевых акул из IKEA, которых купили до введения санкций.

На платформе Avito уже десятки объявлений о продаже игрушек. Их стоимость варьируется: составляет от 1 тысячи до 9 миллионов рублей.

Самую дорогую игрушку выставил на продажу пользователь по имени Иван. Житель Шлюза Степан потребовал за игрушку, которую назвал Григорий, меньше – 2,1 млн рублей. Отметим, что в самом магазине мягкая игрушка стоила около 1,5 тысяч рублей.