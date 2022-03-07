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Впервые с начала февраля коронавирусом заболели меньше 2 тысяч новосибирцев за сутки

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Напомним, что с 6 марта в нашем регионе отменили QR-контроль в общепите и фитнес-центрах.

По данным оперштаба Новосибирской области, на утро 7 марта в регионе зарегистрировано 236 396 случаев коронавируса (+1 976 за сутки), в том числе у 33 821 ребенка (+198 за сутки). 166 680 пациентов выздоровели (+7 009 за сутки). Скончались пятнадцать человек: 13 пенсионеров и двое мужчин среднего возраста (34 и 41 год).

В ковидариях региона остаются 2697 пациентов (в том числе 86 детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации находятся 279 человек. На ИВЛ — 56 пациентов.

Напомним, что в связи с наблюдающимся снижением заболеваемости COVID-19 в регионе уже отменен QR-контроль при посещении фитнес-центров, аквапарков, зоопарка, а также предприятий общепита, в том числе фуд-кортов в ТРЦ.

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