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Плодотворный рейс: жительница Новосибирска родила прямо в автобусе

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Для экипажа автобуса №28 рабочий день оказался как никогда волнительным.

Молодая пассажирка автобуса 28-го маршрута «Толмачево – Жилмассив Родники» родила прямо в салоне общественного транспорта, сообщает паблик «Гортранспорт Новосибирска Онлайн». В момент начала родов водитель остановился на Красном проспекте.

«Ребенок живой. Девочка родилась. Передали скорой. Водилу трясет до сих пор», — отмечает кондуктор автобуса Алина Попова. Алина вместе с водителем и приняла роды.

Новосибирцы назвали команду 28-го автобуса героями и потребовали для кондуктора и водителя поощрения. Кто-то даже оказался готов доверить свои роды этому экипажу. «Спасибо, не надо», — отшутилась Алина.

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