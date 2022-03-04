Новосибирская область усилит сотрудничество с Белоруссией

Делегация нашего региона во главе с первым замгубернатора Юрием Петуховым посетила с рабочим визитом Республику Беларусь.
Целями поездки стали подготовка к проведению Девятого Форума регионов России и Белоруссии и Шестого заседания Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Правительством Республики Беларусь, а также усиление в текущих условиях кооперационных связей и углубление всестороннего сотрудничества между новосибирскими и белорусскими предприятиями.
В ходе визита были проведены рабочие встречи с управляющим делами президента Республики Беларусь Валерием Ивановым, председателем Правления Белкоопсоюза Олегом Мацкевичем, председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко, заместителем председателя Гродненского облисполкома Виталием Неверой.
Одним из главных вопросов, который был обсужден на встречах, стало предстоящее участие делегации Новосибирской области в работе Девятого Форума регионов России и Белоруссии, посвященного роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Форум пройдет в городе Гродно в конце июня – начале июля 2022 года. На полях форума запланировано подписание Плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и Гродненским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве на 2023-2025 годы.
В числе других ключевых вопросов, рассмотренных в ходе рабочих встреч, – подготовка к проведению Шестого заседания Совета делового сотрудничества между новосибирским правительством и Правительством Республики Беларусь в конце 2022 – начале 2023 года, а также подготовка к предстоящему в этом году визиту делегации Могилевской области в наш регион, проведение презентаций предприятий и организаций Могилевской области, организация встреч в формате В2В. Кроме того, на встречах обсуждалась необходимость активизации в сегодняшних изменившихся внешнеполитических условиях сотрудничества предприятий в рамках Союзного государства.
В столице Республики Беларусь делегация Новосибирской области посетила крупное экспортоориентированное предприятие по производству холодильников, морозильников и стиральных машин – ОАО «Атлант», 85% продукции которого поставляется в регионы Российской Федерации. Также в Минске члены делегации ознакомились с инфраструктурой многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-арена».
Помимо столицы Республики Беларусь делегация нашего региона работала в Могилеве. Здесь члены делегации посетили производственные площадки крупнейшего производителя лифтового оборудования ОАО «Могилевлифтмаш» и провели переговоры с представителями компании. В настоящее время производственная программа предприятия насчитывает около 180 базовых моделей лифтов, оно также приступило к производству новой продукции – «карусельной (лифтовой) парковки». Другим пунктом рабочей поездки в Могилеве стала областная клиническая больница. Также состоялась официальная встреча с Председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко, на которой были достигнуты договорённости о визите делегации Могилёвской области в Новосибирскую область.
Сегодня делегация нашего региона завершает свою работу в Гродненской области Республики Беларусь, где на встрече с заместителем председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виталием Неверой достигнута договоренность о подписании на полях Девятого Форума регионов России и Белоруссии, который состоится в Гродно летом 2022 года, плана мероприятий по реализации ранее подписанного соглашения о сотрудничестве.
Комментируя итоги поездки в Республику Беларусь, Юрий Петухов подчеркнул, что Белоруссия является стратегическим партнером Новосибирской области. Наш регион с ней связывают многолетние взаимовыгодные отношения в различных сферах. «Одним из приоритетов для Новосибирской области является дальнейшее усиление кооперации с предприятиями Белоруссии и углубление сотрудничества с Республикой. Это особенно важно в сегодняшних внешнеполитических условиях», – сообщил он.
Фото: архивы пресс-служб
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