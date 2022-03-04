Новосибирская область усилит сотрудничество с Белоруссией

Целями поездки стали подготовка к проведению Девятого Форума регионов России и Белоруссии и Шестого заседания Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Правительством Республики Беларусь, а также усиление в текущих условиях кооперационных связей и углубление всестороннего сотрудничества между новосибирскими и белорусскими предприятиями.

В ходе визита были проведены рабочие встречи с управляющим делами президента Республики Беларусь Валерием Ивановым, председателем Правления Белкоопсоюза Олегом Мацкевичем, председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко, заместителем председателя Гродненского облисполкома Виталием Неверой.