Многодетных матерей Новосибирской области наградили знаками отличия «За материнскую доблесть»

Торжественная церемония вручения знаков отличия «За материнскую доблесть» состоялась в правительстве региона 4 марта. Почетные знаки 10 многодетным матерям вручил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Он подчеркнул, что знак отличия «За материнскую доблесть», учрежденный правительством Новосибирской области, – почетная награда, это символ уважения и общественного признания, высокой оценки труда поистине героических многодетных матерей региона, которые вкладывают самое лучшее в своих детей и воспитывают достойных жителей области.

Всего в нашем более 38 тысяч многодетных семей, и каждая 12-ая из них воспитывает пять и более детей.