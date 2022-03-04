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Общество

Многодетных матерей Новосибирской области наградили знаками отличия «За материнскую доблесть»

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Также они получат единовременные денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Торжественная церемония вручения знаков отличия «За материнскую доблесть» состоялась в правительстве региона 4 марта. Почетные знаки 10 многодетным матерям вручил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Он подчеркнул, что знак отличия «За материнскую доблесть», учрежденный правительством Новосибирской области, – почетная награда, это символ уважения и общественного признания, высокой оценки труда поистине героических многодетных матерей региона, которые вкладывают самое лучшее в своих детей и воспитывают достойных жителей области.

Всего в нашем более 38 тысяч многодетных семей, и каждая 12-ая из них воспитывает пять и более детей.

В регионе поддержке многодетных семей уделяется особое внимание, в том числе, такая высокая награда, как знак отличия «За материнскую доблесть», подкреплена материально. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери.

Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.

Размер указанной компенсации определяется из расчета 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению (в том числе поставкам бытового газа в баллонах), отоплению (теплоснабжению, в том числе поставкам твердого топлива при наличии печного отопления), составляющей долю матери, награжденной знаком отличия «За материнскую доблесть», в составе общих расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в указанном жилом помещении.

Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1186 многодетных матерей.

Фото: архивы пресс-служб

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