При правительстве Новосибирской области создан совет по молодежной политике

В Новосибирской области создан совет по молодежной политике при правительстве региона, что позволит повысить статус данного коллегиального органа с ведомственного до регионального уровня. Соответствующее постановление №66-п подписал глава региона Андрей Травников.

Как отметил замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, создание совета по молодежной политике при новосибирском правительстве направлено на повышение внимания к сфере молодежной политики на региональном уровне. В частности, замминистра подчеркнул, что одним из шагов является повышение статуса совета по молодежной политике с уровня ведомственного (при министерстве образования) до регионального уровня и статуса – при правительстве Новосибирской области.

Совет создается для активного участия молодежи, объединений молодежи и экспертного сообщества, а также усиления межведомственного взаимодействия в рассмотрении вопросов и подготовке предложений по развитию системы государственной молодежной политики Новосибирской области, решению актуальных задач в сфере работы с молодежью.

Совет, в состав которого войдут представители правительства региона, Молодежного парламента Новосибирской области, регионального Агентства поддержки молодежных инициатив, общественных, спортивных, образовательных организаций, будет являться коллегиальным совещательным органом и создается для активного участия молодежи, объединений молодежи и экспертного сообщества в вопросах формирования и реализации молодежной политики региона.