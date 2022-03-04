Новосибирским родителям разрешили посещать детские утренники без QR-кодов

Родителям разрешили посещать утренники в детских садах без предъявления QR-кодов. Ограничения на посещение утренников распространялись только на время новогодних праздников. Об этом сообщили 3 марта в официальных аккаунтах министерства образования региона в соцсетях.

«Речь идет о предъявлении QR-кода, его наличие было обязательным для новогодних мероприятий. Сейчас волна заболеваемости снизилась и его наличие — необязательно при посещении утренника. Если утренник проводится и если эпидемиологическая ситуация позволяет, то родители приходят, соблюдая ограничительные меры (масочный режим, температура, бахилы, обработка рук)», — прокомментировали в министерстве.

В случае если некоторые группы находятся на карантине или болеет персонал, администрация может не проводить утренник или не приглашать родителей. В такой ситуации лучше напрямую обратиться за уточнением к администрации конкретного детсада.