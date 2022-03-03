Министр спорта Новосибирской области прокомментировал запрет на участие наших атлетов в Паралимпиаде

Новосибирские спортсмены Антон Подзоров и Маргарита Терещенкова не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет за сутки до открытия Паралимпиады принял решение о запрете на участие команд из России и Беларуси.

Маргарита Терещенкова и Антон Подзоров на протяжении четырехлетнего цикла готовились к зимним Паралимпийским играм. Новосибирцы выступают в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушениями зрения. В ночь со 2 на 3 марта они прилетели в Пекин, утром успели провести первую тренировку.

Отметим, что 2 марта вечером Международный паралимпийский комитет провел заседание исполкома и допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе. Однако утром 3 марта решение было изменено – Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине.

Решение МПК прокомментировал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов: «Мы внимательно следили за подготовкой наших паралимпийцев к этим играм. Мы видели, какие препятствия Маргарита и Антон преодолели, чтобы пройти отбор на Паралимпиаду. Им мешали запреты ВАДА, пандемия, отмены и переносы соревнований. Для людей с ограниченными возможностями спорт имеет особое значение, он дает им ощущение полноценной жизни. Однако для чиновников из Международного паралимпийского комитета это, видимо, не имеет значения. Они приняли решение с особым цинизмом. Сначала допустили российских паралимпийцев и через несколько часов лишили их мечты, к которой они стремились на протяжении всей карьеры».

Фото: архивы пресс-служб