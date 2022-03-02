С 4 марта стартует запись в новосибирские детские сады

В Новосибирске началось комплектование дошкольных образовательных учреждений. Уже в пятницу, 4 марта, откроется запись в детские сады. В этот же день в районных администрациях и департаменте образования мэрии начнут выдавать путевки. Об этом сообщил глава департамента Рамиль Ахметгареев.



По его словам, в 2022–2023 учебном году место в детсаду в Новосибирске должен получить каждый ребенок, которому до 31 декабря текущего года исполнится три года.



«Будут выдаваться путёвки и в ясельные группы, их количество также вырастает. Прежде всего за счет того, что мы закончили масштабную программу — строительство новых садов. Напоминаю, что за три года было построено 22 детских сада, дополнительный сад появился по программе «Жилище». Также за этот период мы совершили выкуп одного сада в Ленинском районе. Это значительно улучшило ситуацию по предоставлению мест в дошкольных организациях», — рассказал Ахметгареев.



В настоящее время на очереди в детские сады в городе находятся 28 тысяч детей до семи лет.