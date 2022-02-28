Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук госпитализирован

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук находится в больнице с COVID-19, сообщило «КП-Новосибирск» 28 февраля.

«Ковид, с 24 февраля в больнице. Сейчас самочувствие в целом лучше, только сахар высокий», — отметил глава ведомства.

Федорчук заболел 15 февраля. В больницу его госпитализировали спустя девять дней, 24 числа. Известно, что ранее он прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Фото: архивы пресс-служб