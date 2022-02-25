Мобильные инфекционные бригады в Новосибирске оснащают планшетами

В конце прошлого года по поручению губернатора Новосибирской области министерство цифрового развития и связи региона приобрело и передало медицинским учреждениям 46 планшетных компьютеров – для ковидных бригад, которые выезжают к пациентам на дом.

«Планшеты позволяют получить защищенный доступ к медицинской информационной системе Новосибирской области – врач может оперативно получить необходимую информацию, в том числе об анамнезе пациента, а также зафиксировать результаты осмотра. По сути, медицинские работники во время выездов получают полноценное рабочее место. Это пилотный проект, который в дальнейшем будет развиваться и масштабироваться», – отметила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.

Планшеты выдали службе скорой медицинской помощи и пяти поликлиникам областного центра. В том числе, поликлинике № 29. Как рассказала сегодня журналистам ее главный врач Альбина Николаева, в рамках пилотного проекта мобильные бригады этого медучреждения получили 10 планшетов, 4 из них передали педиатрической службе.