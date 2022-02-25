Мобильные инфекционные бригады в Новосибирске оснащают планшетами

Благодаря гаджетам врачи, будучи на выезде, могут увидеть всю медицинскую информацию о пациенте.
В конце прошлого года по поручению губернатора Новосибирской области министерство цифрового развития и связи региона приобрело и передало медицинским учреждениям 46 планшетных компьютеров – для ковидных бригад, которые выезжают к пациентам на дом.
«Планшеты позволяют получить защищенный доступ к медицинской информационной системе Новосибирской области – врач может оперативно получить необходимую информацию, в том числе об анамнезе пациента, а также зафиксировать результаты осмотра. По сути, медицинские работники во время выездов получают полноценное рабочее место. Это пилотный проект, который в дальнейшем будет развиваться и масштабироваться», – отметила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.
Планшеты выдали службе скорой медицинской помощи и пяти поликлиникам областного центра. В том числе, поликлинике № 29. Как рассказала сегодня журналистам ее главный врач Альбина Николаева, в рамках пилотного проекта мобильные бригады этого медучреждения получили 10 планшетов, 4 из них передали педиатрической службе.
«Нашей задачей было в тестовом режиме понять, насколько функционал доступен к использованию на выезде, возможно ли просматривать всю информацию, которую видит врач в своем кабинете, может ли доктор в ходе работы [на выезде] внести всю информацию о пациенте, находясь у него дома. Как было ранее? Доктор приходит [на вызов], что-то записывает, а потом все это вносится в [медицинскую информационную] систему после прибытия в рабочий кабинет. Планшет дает возможность всю информацию вносить непосредственно на вызове. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, вопрос времени очень важен, и наличие у доктора на вызове планшета, конечно, сокращает время и дает возможность использования информации, которая была введена коллегами раньше», – подчеркивает Альбина Николаева.
Теперь у врача мобильной бригады нет необходимости после работы на выезде тратить время на внесение информации о пациентах, сидя в кабинете.
Городская поликлиника № 29 обслуживает две трети Калининского района, к ней прикреплено 112 тысяч человек, в том числе 28 тысяч детей. В последнюю волну COVID-19, по словам главного врача поликлиники, в день поступало до 2 000 вызовов, в обычной жизни их в среднем 300-350.
Заведующая педиатрическим отделением Городской поликлиники № 29 Ольга Плохотнюк считает, что работа с планшетом сокращает время, которое тратит врач мобильной бригады на пациента минимум в два раза.
«Этот носитель информации нам необходим, он дает много преимуществ, – уверена госпожа Плохотнюк. – Когда доктор выходит на дом к пациенту, первое, что нужно, это нужно знать информацию о пациенте, о заболевании, о предыдущих назначениях и рекомендациях, если это был не первичный осмотр. Иногда к одному пациенту ходят разные врачи. Сегодня идет один участковый врач, завтра - другой. Поэтому очень важно взаимодействие. Рекомендации и назначения должны быть четкими и понятными для наших родителей, от этого зависит здоровье наших маленьких пациентов. С помощью планшета мы можем удаленно внести в амбулаторную карту сведения после осмотра пациента, мы можем выдать рекомендации и внести их в карту. Уже сейчас мы можем выдать направления на анализы, можем заполнить направление на ПЦР-тест на ковид, выдать больничный лист».
Отечественные планшетные компьютеры модели Aquarius соответствуют требованиям Минпромторга России и работают на операционной системе, включенной в Реестр отечественного ПО. Планшеты оснащены средствами защиты информации и выполнены в защищенном корпусе. Проект реализован при поддержке компании МТС – устройства обеспечены скоростной передачей данных в LTE-сети МТС.
Планшеты позволяют реализовать концепцию безопасной мобильности сотрудников ковидных бригад, призваны сократить время врачей при обработке вызовов на дом.
Фото: архивы пресс-служб
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