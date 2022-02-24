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Новосибирскстат подсчитал долгожителей региона

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Сколько мужчин старше 100 лет в Новосибирской области?

В Новосибирской области зарегистрировано 127 мужчин-долгожителей — все они на начало 2021 года преодолели отметку в 100 лет. Об этом сообщили в службе статистики Новосибирскстат.

Отметим, что, по данным службы, на 2021 год в регионе проживали больше восьми тысяч мужчин, чей возраст превысил значение в 85 лет.

Средний возраст мужчин в Новосибирской области составил 37,1 года (по данным 2020 года). В статистике отразили и территориальный фактор: например, средний возраст мужчин, проживающих в сельской местности, увеличивается до 38,3 года. Значение возраста тех, кто живёт в городе, наоборот, ниже — 36,7 года.

Как указывает Новосибирскстат, за 2020 год в Новосибирской области количество рожденных мальчиков превысило число родившихся девочек на 0,6 тысяч. Таким образом, в 2020 году в регионе зарегистрировали 14,7 новорожденных младенцев мужского пола.

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