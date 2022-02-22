37% жительниц Новосибирска ничего не подарят мужчинам на 23 февраля

В этом году новосибирцы потратят на подарки мужчинам к 23 февраля меньше, чем в прошлом. Средний чек сократился до 2900 рублей с 3000 в 2021 году. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob. При этом вообще дарить подарки не собираются 63% мужчин и 37% женщин. Еще в 2019 году было 52% и 24% соответственно.

Отметим, что больше всего повезет мужьям: подарки им приготовили 27% жен. Сыновьям что-то подарят 18% мам и 5% отцов, а отцам — 9% дочерей и 8% сыновей. А вот вариант ответа «дедушке» выбрали только по 1% внуков и внучек.

В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2700 рублей. Среднестатистический мужской бюджет на подарки больше, чем женский (3300 против 2400 рублей соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей собираются потратить на подарки в среднем 3600 рублей, а опрошенные с доходом менее 50 тысяч рублей — 2200 рублей.