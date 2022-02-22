18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Как изменилось число новосибирских призывников, годных к службе?

Поделиться:

Военный комиссар региона отмечает, что состояние здоровья молодых людей ухудшилось.

На сегодняшний день годных к военной службе призывников в Новосибирской области около 68%, в то время как раньше было 70%. Состояние здоровья молодых людей ухудшилось, и стало фиксироваться снижение, заявил военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев.

«Встречаются хронические заболевания, в том числе ВИЧ и туберкулез», — отметил он в разговоре с главным редактором «МК в Новосибирске».

Господин Кудрявцев сообщил, что из-за туберкулеза от службы освобождены в общей сложности 25 человек, из-за вируса иммунодефицита человека — пять.

Кроме того, по его словам, в последнее время в регионе участились случаи выявления у призывников психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: