Как изменилось число новосибирских призывников, годных к службе?

На сегодняшний день годных к военной службе призывников в Новосибирской области около 68%, в то время как раньше было 70%. Состояние здоровья молодых людей ухудшилось, и стало фиксироваться снижение, заявил военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев.



«Встречаются хронические заболевания, в том числе ВИЧ и туберкулез», — отметил он в разговоре с главным редактором «МК в Новосибирске».



Господин Кудрявцев сообщил, что из-за туберкулеза от службы освобождены в общей сложности 25 человек, из-за вируса иммунодефицита человека — пять.



Кроме того, по его словам, в последнее время в регионе участились случаи выявления у призывников психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.