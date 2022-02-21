Кому из новосибирцев полагается 50%-ная компенсация расходов на газификацию?

Правительством Новосибирской области одобрена новая льгота, направленная на компенсацию расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации. Получить данную компенсацию смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны, родители детей-инвалидов и другие категории граждан, проживающие на территории региона.

Соответствующий проект закона принят 21 февраля на заседании Правительства Новосибирской области, прошедшего под председательством Андрея Травникова.



Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, компенсация предоставляется однократно в размере 50% фактически понесенных расходов, но не более 35 тысяч рублей.



Представленным проектом закона устанавливается дополнительная мера поддержки в виде компенсации расходов, связанных с газификацией жилых домов граждан, находящихся у них (либо членов их семей) в собственности, расположенных на территории области и включенных в программу газификации.



Правом на компенсацию расходов обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, одиноко проживающие ветераны труда, граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, одиноко проживающие ветераны труда Новосибирской области, а также одиноко проживающие инвалиды I или II группы и граждане, имеющие ребенка-инвалида.



Проект закона «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации» одобрен правительством Новосибирской области и будет направлен на рассмотрение в заксобрание региона.