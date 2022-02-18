Банкетам нет: 23 февраля и 8 марта 50% новосибирских компаний не будут устраивать корпоративы

В Новосибирске 50% представителей компаний и сами работодатели ответили, что в этом году не собираются проводить корпоративына 23 февраля и 8 марта, сообщает о результатах своего опроса SuperJob.

Оба праздника будет отмечать только 21% опрошенных фирм. Еще в 13% решили совместить два праздника в одну дату. 4% компаний отметили, что будут праздновать только 23 февраля, а в 5% − только 8 Марта.

Однако даже в случае если корпоратив запланирован, размаха торжества не ожидаетс: большинство мероприятий будет носить камерный формат офисных чаепитий или небольших фуршетов.

Однако в целом корпоративов на 23 февраля и 8 марта в России будет в полтора раза больше, чем год назад (43% против 29%).