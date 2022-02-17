Где новосибирцы чаще всего знакомятся с будущими супругами?

Аналитики портала «Зарплата.ру» провели опрос и выяснили, что почти каждый пятый новосибирец познакомился с настоящим или будущим супругом на работе (около 18% респондентов). Чуть больше — 20% опрошенных местных жителей – нашли вторую половинку в интернет-пространстве. Однако чаще всего же люди встречают свою любовь в кругу друзей — 32%.



При этом более 35% опрошенных жителей Новосибирской области признались, что заводили служебные романы. Еще 11% респондентов не отказались бы от такой авантюры, а 7% принципиально не смешивают работу и личную жизнь.